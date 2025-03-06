Билл Беличик начал весенние тренировки в университете Северной Каролины
Бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик провёл свою первую весеннюю тренировку в роли наставника футбольной команды университета Северной Каролины. В среду он впервые после назначения пообщался с журналистами.
Как отмечает Sports Illustrated, новая команда Беличика называет себя «33-й командой НФЛ».
Несмотря на отсутствие предложений от клубов НФЛ за последние два межсезонья, Беличик выстраивает тренировочный процесс как в «Пэтриотс». Во время тренировок на форме игроков «Северной Каролины» нет ни фамилий, ни номеров.
«Когда я был в университете Вашингтона в прошлом году, я увидел, какого прогресса добиваются игроки весной. В НФЛ этого не было, потому что мы не могли тренироваться в полном снаряжении», — отметил Беличик.
На студенческом уровне нет строгих ограничений по количеству тренировок в полном контакте, как в профессиональном футболе.
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