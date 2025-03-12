«Филадельфия» обменяла Си Джея Гарднер-Джонсона в «Хьюстон»
Сейфти Си Джей Гарднер-Джонсон покидает «Филадельфия Иглс» и переходит в «Хьюстон Тексанс» в рамках обмена, сообщает CBS Sports.
Вместе с защитником «Иглс» отправляют в «Тексанс» выбор в шестом раунде драфта-2026. В ответ «Филадельфия» получает гарда Кеньона Грина и пятый раунд драфта-2026.
Гарднер-Джонсон впервые попал в «Филадельфию» в 2022 году и сделал шесть перехватов за 12 матчей, после чего помог команде выйти в Супербоул. В 2023 году он покинул клуб из-за разногласий по контракту, но вернулся в межсезонье-2024. В минувшем сезоне защитник снова оформил шесть перехватов и стал одним из лидеров обороны «Иглс», которая завершила год победой в Супербоуле.
Грин, выбранный «Хьюстоном» в первом раунде драфта-2022, пропустил весь сезон-2023 из-за травмы, но ранее провел 23 матча в стартовом составе. В «Филадельфии» он может заменить опытного Мекая Бектона, вышедшего на рынок свободных агентов.
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