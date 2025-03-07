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«Хьюстон» обменял ресивера Кристиана Кирка из «Джегуарс»

«Хьюстон Тексанс» договорились об обмене ресивера Кристиана Кирка из «Джексонвилла», сообщает NFL Network. «Джегуарс» получат за него выбор в седьмом раунде драфта–2026.

Кирк считался кандидатом на отчисление, но «Джексонвилл» нашел вариант с обменом. Подобный ход «Хьюстон» уже совершал год назад, когда приобрел раннинбека Джо Миксона, которого «Цинциннати» также планировал отпустить бесплатно.

Обмен Кирка стал частью масштабных кадровых решений «Джегуарс». Вчера клуб также отчислил тайт-энда Эвана Ингрэма, корнербека Роналда Дарби и ресивера Девина Дювернея, разгружая платежную ведомость.

Кирк подписал с «Джексонвиллом» четырехлетний контракт на $72 млн в 2022 году. В первый сезон он сделал 84 приема на 1108 ярдов и 8 тачдаунов, а команда выиграла дивизион и прошла первый раунд плей-офф. В 2023 году он набрал 787 ярдов за 12 матчей, а в 2024 году на ведущую роль вышел новичок Брайан Томас.

В «Хьюстоне» Кирк может получить больше возможностей в нападении под руководством координатора Ника Кейли. В команде остается Нико Коллинс, Тэнк Делл продолжает восстановление после серьезной травмы, а Стефон Диггс выходит на рынок свободных агентов.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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