«Даллас» и Одигизува согласовали 4-летний контракт на $80 млн

«Даллас Каубойс» и ди-тэкл Оса Одигизува договорились о новом четырехлетнем контракте на $80 млн, из которых $58 млн гарантированы, сообщил агент игрока ESPN. Одигизува также получит подъемные в размере $20 млн.

«Каубойс» планировали использовать франчайз-тег, если бы не смогли договориться о контракте до дедлайна во вторник.

Одигизува был выбран «Далласом» в третьем раунде драфта-2021 из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе и не пропустил ни одной игры в карьере (67 матчей, 63 в старте).

В 2024 году он отыграл лучший сезон: 4,5 сэка, 47 тэклов, 5 тэклов с потерей ярдов, 1 спровоцированный фамбл, 1 сбитый пас и 54 давления — второй результат в команде после Майки Парсонса.

За четыре сезона в НФЛ на его счету 172 тэкла и 13,5 сэка.