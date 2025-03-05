«Даллас» и Одигизува согласовали 4-летний контракт на $80 млн
«Даллас Каубойс» и ди-тэкл Оса Одигизува договорились о новом четырехлетнем контракте на $80 млн, из которых $58 млн гарантированы, сообщил агент игрока ESPN. Одигизува также получит подъемные в размере $20 млн.
«Каубойс» планировали использовать франчайз-тег, если бы не смогли договориться о контракте до дедлайна во вторник.
Одигизува был выбран «Далласом» в третьем раунде драфта-2021 из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе и не пропустил ни одной игры в карьере (67 матчей, 63 в старте).
В 2024 году он отыграл лучший сезон: 4,5 сэка, 47 тэклов, 5 тэклов с потерей ярдов, 1 спровоцированный фамбл, 1 сбитый пас и 54 давления — второй результат в команде после Майки Парсонса.
За четыре сезона в НФЛ на его счету 172 тэкла и 13,5 сэка.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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