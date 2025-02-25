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«Кливленд» отчислил стартового защитника Хуана Торнхилла

Клуб НФЛ «Кливленд Браунс» расторг контракт с стартовым сейфти Хуаном Торнхиллом спустя два сезона.

Торнхилл подписал трехлетний контракт с «Браунс» в 2023 году, но регулярно пропускал матчи из-за травм, сыграв лишь по 11 встреч в каждом из двух сезонов. В 2024 году он начал делить игровое время с Ронни Хикменом, а его доля снэпов в защите снизилась до 57% – минимального показателя за карьеру.

За два сезона в составе «Кливленда» Торнхилл сделал 103 захвата и четыре сбитых паса. Ранее он выступал за «Канзас-Сити Чифс», где за четыре года дважды становился чемпионом НФЛ.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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Хуан Торнхилл
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