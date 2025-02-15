Трэвис Келси должен определиться с продолжением карьеры до 14 марта. Это дедлайн, установленный «Чифс»

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси должен принять решение о будущем в НФЛ до 14 марта. Об этом пишет The Athletic.

Ранее в подкасте New Heights Келси признался, что еще не принял решения о продолжении карьеры.

В «Чифс» хотят сохранить 35-летнего тайт-энда.

15 марта «Чифс» должны выплатить Келси $11,5 млн бонуса за нахождение в составе.

В Супербоуле LIX Келси записал на свой счет 4 приема и 39 ярдов.