Трэвис Келси должен определиться с продолжением карьеры до 14 марта. Это дедлайн, установленный «Чифс»
Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси должен принять решение о будущем в НФЛ до 14 марта. Об этом пишет The Athletic.
Ранее в подкасте New Heights Келси признался, что еще не принял решения о продолжении карьеры.
В «Чифс» хотят сохранить 35-летнего тайт-энда.
15 марта «Чифс» должны выплатить Келси $11,5 млн бонуса за нахождение в составе.
В Супербоуле LIX Келси записал на свой счет 4 приема и 39 ярдов.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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