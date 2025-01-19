Трэвис Келси обошел Джерри Райса по числу матчей плей-офф с 100 ярдами на приеме
Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси набрал в матче дивизионного раунда плей-офф НФЛ против «Хьюстон Тексанс» (23:14) 117 ярдов и тачдаун на приеме.
Эта игра плей-офф стала девятой в карьере Келси, где он набрал более 100 ярдов на приеме. По этому показателю тайт-энд «Чифс» обошел легендарного ресивера Джерри Райса.
За карьеру Келси 10 раз попадал в Матч звезд и 4 раза — в символическую сборную. Он занимает 3-е место в истории НФЛ среди тайт-эндов по приемам мяча (1,004) и ярдам на приеме (12,151).
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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