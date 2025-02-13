0

Экс-тренер «Детройта» Мэтт Патриша будет координировать защиту «Огайо Стейт»

Бывший главный тренер «Детройт Лайонс» Мэтт Патриша нанят университетом Огайо Стейт в качестве координатора защиты футбольной команды.

После того, как «Огайо Стейт Бакайс» в январе завоевали чемпионский титул, координатор защиты команды Джим Ноулс перешел в «Пенн Стейт» на аналогичную должность.

Патриша будет работать в паре с Тимом Уолтоном, ранее занимавшим пост тренера линии секондари. Теперь он получил должность со-координатора защиты.

Патриша был координатором защиты «Нью-Ингленд Пэтриотс» с 2012-го по 2017-й, при этом назначал комбинации в защите еще с 2010 года.

В 2018 году Патриша возглавил «Детройт», но был уволен на третий год работы при общем результате команды 13–29–1.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoНСАА
logoОгайо Стэйт
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Главный тренер «Огайо Стейт» будет зарабатывать $12.5 млн в год. Это второе место в списке самых высокооплачиваемых тренеров студенческого футбола
27 февраля, 14:36
«Огайо Стейт» выиграл национальный финал в студенческом футболе
21 января, 13:19
Рекомендуем
Главные новости
Капитан защиты «Цинциннати» запросил обмен в другую команду
сегодня, 15:38
Экс-ресивер «Чифс» Кадэриус Тоуни арестован за нападение на женщину
сегодня, 13:24
«Джетс» потребовали от Роджерса прекратить выступления на шоу Пэта Макафи (The Athletic)
сегодня, 11:17
Трэвис Келси — о поражении в Супербоуле: «Я не лучшим образом проявил себя как лидер команды»
1сегодня, 09:08
Патрик Махоумс: «Боль от поражения в Супербоуле испытываешь сильнее, чем радость от победы»
111 февраля, 17:13
Владелец «Фотинайнерс»: «Мы хотим, чтобы Брок Парди играл у нас долгие годы»
311 февраля, 12:59
Чемпионский парад «Иглс» пройдет в Филадельфии в пятницу
11 февраля, 10:00
Джейлен Хертс стал MVP Супербоула-2025
2110 февраля, 03:34
У Махоумса шесть сэков и два перехвата в Супербоуле-2025. Это худший результат в карьере
710 февраля, 03:25
«Филадельфия» взяла первый Супербоул за 8 лет и второй в истории
1410 февраля, 03:24
Ко всем новостям
Последние новости
Кен Дорси присоединился к тренерскому штабу «Далласа»
11 февраля, 16:07
Футболисты «Чифс» и «Иглс» прибыли в Новый Орлеан перед Супербоулом
3 февраля, 06:22
Новым координатором защиты «Нью-Йорк Джетс» назначен Стив Уилкс
30 января, 18:35
Стартовый гард «Вашингтона» Сэм Козми пропустит остаток плей-офф из-за травмы колена
20 января, 19:42
Новым генеральным менеджером «Теннесси» стал Майк Боргонзи
18 января, 10:53
Бен Джонсон прошел собеседование на должность главного тренера «Лас-Вегаса» с подачи Тома Брэди
12 января, 11:28
«Атланта» отправила в отставку координатора защиты
12 января, 09:23
Ведущим церемонии награждения НФЛ выступит Снуп Догг
11 января, 16:53
В финале студенческого плей-офф встретятся «Нотр-Дам» и «Огайо Стейт»
311 января, 06:19
Агент Тайрика Хилла сообщил, что ресивер останется в «Майами»
10 января, 14:55
Рекомендуем