Экс-тренер «Детройта» Мэтт Патриша будет координировать защиту «Огайо Стейт»
Бывший главный тренер «Детройт Лайонс» Мэтт Патриша нанят университетом Огайо Стейт в качестве координатора защиты футбольной команды.
После того, как «Огайо Стейт Бакайс» в январе завоевали чемпионский титул, координатор защиты команды Джим Ноулс перешел в «Пенн Стейт» на аналогичную должность.
Патриша будет работать в паре с Тимом Уолтоном, ранее занимавшим пост тренера линии секондари. Теперь он получил должность со-координатора защиты.
Патриша был координатором защиты «Нью-Ингленд Пэтриотс» с 2012-го по 2017-й, при этом назначал комбинации в защите еще с 2010 года.
В 2018 году Патриша возглавил «Детройт», но был уволен на третий год работы при общем результате команды 13–29–1.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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