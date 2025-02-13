Экс-тренер «Детройта» Мэтт Патриша будет координировать защиту «Огайо Стейт»

Бывший главный тренер «Детройт Лайонс» Мэтт Патриша нанят университетом Огайо Стейт в качестве координатора защиты футбольной команды.

После того, как «Огайо Стейт Бакайс» в январе завоевали чемпионский титул, координатор защиты команды Джим Ноулс перешел в «Пенн Стейт» на аналогичную должность.

Патриша будет работать в паре с Тимом Уолтоном, ранее занимавшим пост тренера линии секондари. Теперь он получил должность со-координатора защиты.

Патриша был координатором защиты «Нью-Ингленд Пэтриотс» с 2012-го по 2017-й, при этом назначал комбинации в защите еще с 2010 года.

В 2018 году Патриша возглавил «Детройт», но был уволен на третий год работы при общем результате команды 13–29–1.