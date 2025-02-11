Чемпионский парад «Иглс» пройдет в Филадельфии в пятницу

Клуб НФЛ «Филадельфия Иглс» планирует провести чемпионский парад в пятницу.

В ближайшие несколько дней в Филадельфии ожидается снежная буря.

«Мы смотрели прогноз погоды, у нас на неделе выпадет снег, поэтому хотим проявить уважение к городу. Один дополнительный день планирования не повредит. Да и вообще, будет хорошее начало выходных», — прокомментировал информацию президент «Иглс» Дон Смоленски.

Болельщики отмечали победу «Иглс» в Супербоуле на улицах города сразу по окончании матча. Полиция арестовала 10 человек.

«Иглс» одержали победу над «Чифс» в Супербоуле LIX со счетом 40:22.