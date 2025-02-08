НФЛ в следующем сезоне впервые в истории проведет матч регулярки в Ирландии

В сезоне 2025 года матч регулярного сезона НФЛ впервые в истории пройдет в Ирландии.

Игра состоится на стадионе «Кроук Парк» в Дублине. Номинальными хозяевами матча будут «Питтсбург Стилерс».

Семья владельца «Стилерс» — выходцы из Ирландии. Дэн Руни, сын основателя клуба, служил послом США в Ирландии при администрации Барака Обамы.

В 1997 году «Стилерс» проводили в Дублине предсезонный матч против «Чикаго Беарс».

Точная дата матча и соперник «Питтсбурга» определятся позднее.

Международная серия матчей НФЛ на сезон–2025 состоит из шести игр — три в Лондоне, по одному в Мадриде, Берлине и Дублине.