0

НФЛ в следующем сезоне впервые в истории проведет матч регулярки в Ирландии

В сезоне 2025 года матч регулярного сезона НФЛ впервые в истории пройдет в Ирландии.

Игра состоится на стадионе «Кроук Парк» в Дублине. Номинальными хозяевами матча будут «Питтсбург Стилерс».

Семья владельца «Стилерс» — выходцы из Ирландии. Дэн Руни, сын основателя клуба, служил послом США в Ирландии при администрации Барака Обамы.

В 1997 году «Стилерс» проводили в Дублине предсезонный матч против «Чикаго Беарс».

Точная дата матча и соперник «Питтсбурга» определятся позднее.

Международная серия матчей НФЛ на сезон–2025 состоит из шести игр — три в Лондоне, по одному в Мадриде, Берлине и Дублине.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoПиттсбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владелец «Стилерс» предпочел бы сохранить в команде одного квотербека из пары Уилсон – Филдс
128 января, 17:27
«Питтсбург» отклонил запрос «Чикаго» о потенциальном обмене тренера Майка Томлина
19 января, 14:57
Рекомендуем
Главные новости
Супербоул-2025. «Филадельфия» сыграет с «Канзас-Сити»
30сегодня, 06:00
Главный тренер «Огайо Стейт» будет зарабатывать $12.5 млн в год. Это второе место в списке самых высокооплачиваемых тренеров студенческого футбола
2вчера, 14:36
Ресивер «Каролины» Адам Тилен продолжит карьеру в следующем сезоне
вчера, 12:17
Владелица «Чикаго Беарс» Вирджиния Халас Маккэски умерла в возрасте 102 лет
вчера, 10:12
Илай Мэннинг не попал в Зал славы НФЛ с первой попытки
1вчера, 09:20
Джош Аллен признан самым ценным игроком регулярного сезона НФЛ
3вчера, 08:52
Новым координатором нападения «Джексонвилла» стал 29-летний специалист
36 февраля, 12:59
Майлс Гарретт проконсультировался с Леброном Джеймсом перед принятием решения покинуть «Кливленд»
6 февраля, 11:55
НФЛ в 2026 году впервые проведет матч регулярного сезона в Австралии
36 февраля, 11:37
Трамп посетит Супербоул-2025. Он станет первым президентом США, который пришел на финал НФЛ
265 февраля, 06:23
Ко всем новостям
Последние новости
Футболисты «Чифс» и «Иглс» прибыли в Новый Орлеан перед Супербоулом
3 февраля, 06:22
Новым координатором защиты «Нью-Йорк Джетс» назначен Стив Уилкс
30 января, 18:35
Стартовый гард «Вашингтона» Сэм Козми пропустит остаток плей-офф из-за травмы колена
20 января, 19:42
Новым генеральным менеджером «Теннесси» стал Майк Боргонзи
18 января, 10:53
Бен Джонсон прошел собеседование на должность главного тренера «Лас-Вегаса» с подачи Тома Брэди
12 января, 11:28
«Атланта» отправила в отставку координатора защиты
12 января, 09:23
Ведущим церемонии награждения НФЛ выступит Снуп Догг
11 января, 16:53
В финале студенческого плей-офф встретятся «Нотр-Дам» и «Огайо Стейт»
311 января, 06:19
Агент Тайрика Хилла сообщил, что ресивер останется в «Майами»
10 января, 14:55
Эштон Дженти объявил о выходе на драфт НФЛ
18 января, 16:40
Рекомендуем