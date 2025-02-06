Новым координатором нападения «Джексонвилла» стал 29-летний специалист

Грэнт Удински занял должность координатора нападения «Джексонвилл Джегуарс».

Удински 29 лет, последние 3 сезона он работал в тренерском штабе «Миннесота Вайкингс», где был ассистентом координатора нападения и тренера квотербеков.

Назначать комбинации в нападении «Джегуарс» будет главный тренер Лиэм Коэн.