Бывшего владельца «Коммандерс» Дэна Снайдера раздражает успех команды в этом сезоне (ESPN)
Бизнесмен Дэн Снайдер, ранее владевший клубом НФЛ «Вашингтон Коммандерс», негативно реагирует на успех команды в нынешнем сезоне.
Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на источники в окружении бизнесмена.
В материале говорится о том, что НФЛ вынуждала Снайдера продать клуб, и он установил цену в $6 млрд, чтобы отпугнуть всех потенциальных кандидатов. Тем не менее, Джош Харрис после нахождения 20 партнеров сумел оформить сделку.
После продажи клуба Снайдер переехал в Лондон.
«Коммандерс» в нынешнем сезоне впервые с 1991 года вышли в финал конференции.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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