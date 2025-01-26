Бывшего владельца «Коммандерс» Дэна Снайдера раздражает успех команды в этом сезоне (ESPN)

Бизнесмен Дэн Снайдер, ранее владевший клубом НФЛ «Вашингтон Коммандерс», негативно реагирует на успех команды в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на источники в окружении бизнесмена.

В материале говорится о том, что НФЛ вынуждала Снайдера продать клуб, и он установил цену в $6 млрд, чтобы отпугнуть всех потенциальных кандидатов. Тем не менее, Джош Харрис после нахождения 20 партнеров сумел оформить сделку.

После продажи клуба Снайдер переехал в Лондон.

«Коммандерс» в нынешнем сезоне впервые с 1991 года вышли в финал конференции.