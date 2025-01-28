Новым координатором нападения «Детройта» будет назначен Джон Мортон

Многочисленные источники сообщают, что Джон Мортон займет должность координатора нападения «Детройт Лайонс».

Мортон последние два сезона проработал в «Денвер Бронкос» в качестве координатора пасовой игры. В сезоне 2022 года он находился в штабе «Детройта» в качестве старшего ассистента в нападении.

В 2016 году Мортон пересекался с Дэном Кэмпбеллом в «Нью-Орлеан Сейнтс», где оба работали в штабе Шона Пейтона.

В НФЛ единственный раз в карьере Мортон работал координатором нападения в 2017 году в «Нью-Йорк Джетс».

Прежний координатор нападения «Лайонс» Бен Джонсон по окончании сезона возглавил «Чикаго Беарс».