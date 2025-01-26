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«Детройт» повысил тренера лайнбекеров Келвина Шеппарда до позиции координатора защиты

Тренер лайнбекеров «Детройт Лайонс» Келвин Шеппард стал координатором защиты команды.

Это произошло после ухода прежнего координатора Аарона Гленна на должность главного тренера «Нью-Йорк Джетс».

Шеппард тренировал лайнбекеров в «Детройте» под руководством Гленна с 2021 года.

Шеппард был задрафтован «Баффало Биллс» в третьем раунде драфта 2011 года и отыграл лайнбекеров 8 сезонов в НФЛ. Помимо «Баффало» он выступал за «Индианаполис Колтс», «Майами Долфинс», «Нью-Йорк Джайентс» и «Детройт Лайонс».

Помимо Гленна «Детройт» также покинул координатор нападения Бен Джонсон. Он возглавил «Чикаго Беарс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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