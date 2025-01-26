Клубы НФЛ заинтересованы в услугах координатора нападения «Огайо Стейт» Чипе Келли
Координатор нападения студенческой команды «Огайо Стейт Бакайс» Чип Келли может в скором времени вернуться в НФЛ.
Как сообщает CBS Sports, в услугах специалиста заинтересованы «Джексонвилл Джегуарс», «Хьюстон Тексанс» и «Тампа-Бэй Бакканирс».
«Огайо Стейт» в минувшем сезоне стал чемпионом студенческого сезона.
Келли уже работал в НФЛ. С 2013-го по 2015-й он возглавлял «Филадельфия Иглс», а в 2016 году был главным тренером «Сан-Франциско Фотинайнерс». Его суммарный результат на посту главного тренера команд НФЛ 28–35.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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