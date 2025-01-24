Координатор защиты «Вашингтона»: «Если Джейлен Хертс побежит с мячом в руках, мы будем бить его как раннинбека»

Координатор защиты «Вашингтон Коммандерс» Джо Уитт высказался об игре против квотербека «Филадельфия Иглс» Джейлене Хертсе в предстоящем финале Национальной конференции.

«Нам уже встречались парни, к которым нужно было готовиться особым образом. Если он будет выносить мяч, то мы будем относиться к нему как к раннинбеку и бить соответствующим образом. Так что, решение выносить мяч через квотербека на их совести. Не захотят, пусть остается в конверте», — высказался Уитт.

Хертс дважды играл против «Вашингтона» в регулярном сезоне. В матче 11-го тура он вынес мяч 10 раз на 39 ярдов с тачдауном. В игре 16-го тура получил сотрясение мозга и не доиграл матч.

Финал конференции «Филадельфия» — «Вашингтон» пройдет в воскресенье и начнется в 23:00 мск.