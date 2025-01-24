Координатор защиты «Вашингтона»: «Если Джейлен Хертс побежит с мячом в руках, мы будем бить его как раннинбека»
Координатор защиты «Вашингтон Коммандерс» Джо Уитт высказался об игре против квотербека «Филадельфия Иглс» Джейлене Хертсе в предстоящем финале Национальной конференции.
«Нам уже встречались парни, к которым нужно было готовиться особым образом. Если он будет выносить мяч, то мы будем относиться к нему как к раннинбеку и бить соответствующим образом. Так что, решение выносить мяч через квотербека на их совести. Не захотят, пусть остается в конверте», — высказался Уитт.
Хертс дважды играл против «Вашингтона» в регулярном сезоне. В матче 11-го тура он вынес мяч 10 раз на 39 ярдов с тачдауном. В игре 16-го тура получил сотрясение мозга и не доиграл матч.
Финал конференции «Филадельфия» — «Вашингтон» пройдет в воскресенье и начнется в 23:00 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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