Трэвис Келси — о нежелании играть с «Бенгалс» в плей-офф: «Я хочу убить всех драконов по одному, как в Mortal Kombat»

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси ответил на предположения болельщиков о том, что команда выставила дублеров на игру с «Денвер Бронкос», чтобы не пустить «Цинциннати Бенгалс» в плей-офф.

«Я никого не боюсь. Я хотел, чтобы они попали в ###### (чертов) плей-офф. Я хочу убить всех драконов по одному, как в Mortal Kombat. Я даже не хочу играть с самым низким посевом. Подавайте сильнейшие команды.

Я сыграю с ними и на парковке супермаркета. Мне ##### (все равно). Проведем свою игру в межсезонье и там уже выдадим на полную катушку. Слушайте, мне нравится соревноваться с сильнейшими. В концовке сезона на «Бенгалс» было весело смотреть, и жаль, что они не попали в плей-офф, потому что они сделали бы плей-офф куда безумнее и веселее», — заявил Келси в подкасте New Heights.

«Бенгалс» для выхода в плей-офф требовалась победа «Чифс» над «Бронкос» в заключительном туре регулярки. «Канзас-Сити» выставил дублирующий состав и проиграл со счетом 0:38.

В финале Американской конференции сезона–2021 «Бенгалс» обыграли «Чифс» на «Арроухед» со счетом 27:24.