Участие Джо Миксона в матче с «Чифс» под вопросом
Раннинбек «Хьюстон Тексанс» Джо Миксон пропустил тренировку в четверг из-за травмы голеностопа. Его участие в матче дивизионного раунда плей-офф НФЛ с «Канзас-Сити Чифс» под вопросом.
В этом сезоне Миксон пропустил 3 игры из-за повреждения голеностопа, полученного в игре 2-го тура против «Чикаго Беарс».
В игре первого раунда плей-офф против «Лос-Анджелес Чарджерс» Миксон вынес мяч 25 раз на 106 ярдов и занес заключительный тачдаун в игре. По итогам сезона он был включен в число участников Матча звезд.
Если Миксон не сможет выйти на поле, стартовым бегущим «Хьюстона» будет Дэмеон Пирс.
Матч «Канзас-Сити» — «Хьюстон» пройдет в ночь с субботы на воскресенье и начнется в 00:30 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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