Участие Джо Миксона в матче с «Чифс» под вопросом

Раннинбек «Хьюстон Тексанс» Джо Миксон пропустил тренировку в четверг из-за травмы голеностопа. Его участие в матче дивизионного раунда плей-офф НФЛ с «Канзас-Сити Чифс» под вопросом.

В этом сезоне Миксон пропустил 3 игры из-за повреждения голеностопа, полученного в игре 2-го тура против «Чикаго Беарс».

В игре первого раунда плей-офф против «Лос-Анджелес Чарджерс» Миксон вынес мяч 25 раз на 106 ярдов и занес заключительный тачдаун в игре. По итогам сезона он был включен в число участников Матча звезд.

Если Миксон не сможет выйти на поле, стартовым бегущим «Хьюстона» будет Дэмеон Пирс.

Матч «Канзас-Сити» — «Хьюстон» пройдет в ночь с субботы на воскресенье и начнется в 00:30 мск.