«Балтимор» вернул Дионтея Джонсона в команду, чтобы получить компенсационный выбор на драфте

«Балтимор Рейвенс» забрали с драфта отказов ресивера Дионтея Джонсона.

Джонсон в нынешнем сезоне сменил три клуба. Перед дедлайном на обмены, в середине ноября, клуб «Каролина Пэнтерс» обменял игрока в «Балтимор».

За 4 матча в «Рейвенс» Джонсон поймал 1 передачу и отказался выходить на поле, за что получил дисквалификацию и был отчислен.

23 декабря Джонсона подписали «Хьюстон Тексанс». В составе этой команды Джонсон поймал 3 передачи на 24 ярда. Вчера ресивер был выставлен «Хьюстоном» на драфт отказов.

Официально Джонсон будет зачислен в состав «Балтимора» 10 февраля, на следующий день после Супербоула. В межсезонье он станет свободным агентом, и если его подпишет какой-нибудь клуб НФЛ, то «Балтимор» получит право компенсационного выбора на драфте 2026 года.

С 1994 года «Балтимор» заработал наибольшее число компенсационных выборов среди всех клубов НФЛ.