«Индианаполис» в следующем сезоне будет номинальным хозяином матча в Берлине

НФЛ объявила о том, что клуб «Индианаполис Колтс» выступит в роли номинального хозяина матча регулярного сезона–2025 в Берлине. Игра пройдет на Олимпийском стадионе.

Игры регулярки НФЛ проводятся в Германии в рамках Международной серии с 2022 года. В столице страны матч пройдет впервые, ранее игры принимали Мюнхен и Франкфурт.

«Колтс» имеют маркетинговые права на Германию и выступали во Франкфурте в 2023 году. Тогда команда из Индианаполиса одержала победу над «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 10:6.

Соперник «Индианаполиса» в берлинском матче будет определен позднее.

Ранее стало известно, что хозяевами трех матчей в Лондоне выступят «Джетс», «Джегуарс» и «Браунс».