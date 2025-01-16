«Индианаполис» в следующем сезоне будет номинальным хозяином матча в Берлине
НФЛ объявила о том, что клуб «Индианаполис Колтс» выступит в роли номинального хозяина матча регулярного сезона–2025 в Берлине. Игра пройдет на Олимпийском стадионе.
Игры регулярки НФЛ проводятся в Германии в рамках Международной серии с 2022 года. В столице страны матч пройдет впервые, ранее игры принимали Мюнхен и Франкфурт.
«Колтс» имеют маркетинговые права на Германию и выступали во Франкфурте в 2023 году. Тогда команда из Индианаполиса одержала победу над «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 10:6.
Соперник «Индианаполиса» в берлинском матче будет определен позднее.
Ранее стало известно, что хозяевами трех матчей в Лондоне выступят «Джетс», «Джегуарс» и «Браунс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем