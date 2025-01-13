Майк Врейбел возглавил «Нью-Ингленд Пэтриотс»
Новым главным тренером «Нью-Ингленд Пэтриотс» стал Майк Врейбел.
Врейбел выступал за «Пэтриотс» с 2001-го по 2008-й на позиции лайнбекера и трижды становился чемпионом Супербоула в составе команды.
За игровую карьеру Врейбел один раз попал в Матч звезд и первую символическую сборную — по итогам сезона–2007. Также он заработал 10 тачдаунов на приеме, выходя на поле как тайт-энд.
По завершении футбольной карьеры Врейбел работал позиционным тренером в родном университете Огайо Стейт, после чего перешел на работу с защитниками «Хьюстон Тексанс».
В 2018 году специалист возглавил «Теннесси Тайтенс». Под его руководством команда из Нэшвилла на протяжении 3 сезонов подряд выходила в плей-офф, а в сезоне–2019 дошла до финала конференции.
Врейбел был уволен после того, как сезон–2023 завершился с результатом 6–11.
В роли главного тренера «Пэтриотс» Врейбел сменит своего бывшего одноклубника Джерода Мэйо.
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