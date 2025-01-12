Бен Джонсон прошел собеседование на должность главного тренера «Лас-Вегаса» с подачи Тома Брэди
Координатор нападения «Детройт Лайонс» Бен Джонсон в пятницу прошел собеседование на должность главного тренера «Лас-Вегас Рейдерс».
Для Джонсона это было уже четвертое собеседование за последнюю неделю. Он также встречался с руководством «Нью-Ингленд Пэтриотс», «Чикаго Беарс» и «Джексонвилл Джегуарс».
Организатором собеседования стал миноритарный владелец «Рейдерс» Том Брэди.
Как сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт, Брэди сыграл ключевую роль в отставке главного тренера Антонио Пирса и генменеджера Тома Телеско, а также воспользовался своими связями, чтобы состоялось собеседование с Джонсоном.
Ранее Брэди пытался узнать у своего бывшего тренера Билла Беличика, не хочет ли тот вернуться в НФЛ.
«Детройт» пропускает первый раунд плей-офф, поскольку завоевал первый посев в Национальной конференции.
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