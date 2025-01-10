Беличик не планирует возвращаться на тренерскую работу в НФЛ

Как сообщает издание The Athletic, бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик намерен сосредоточиться на новой работе в университете Северной Каролины и не планирует возвращаться в НФЛ.

На днях представители нескольких клубов НФЛ, включая миноритарного владельца «Рейдерс» Тома Брэди, обратились к Беличику на предмет возможного возвращения в профессиональную лигу.

В прошлом году Беличик проходил собеседование в клубе «Атланта Фэлконс», но проиграл конкуренцию Рахиму Моррису.

11 декабря 72-летний специалист возглавил студенческую команду «Тар Хиллс» из университета Северной Каролины.