Беличик не планирует возвращаться на тренерскую работу в НФЛ
Как сообщает издание The Athletic, бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик намерен сосредоточиться на новой работе в университете Северной Каролины и не планирует возвращаться в НФЛ.
На днях представители нескольких клубов НФЛ, включая миноритарного владельца «Рейдерс» Тома Брэди, обратились к Беличику на предмет возможного возвращения в профессиональную лигу.
В прошлом году Беличик проходил собеседование в клубе «Атланта Фэлконс», но проиграл конкуренцию Рахиму Моррису.
11 декабря 72-летний специалист возглавил студенческую команду «Тар Хиллс» из университета Северной Каролины.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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