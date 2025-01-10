«Лас-Вегас» отправил в отставку генерального менеджера Тома Телеско

Генеральный менеджер «Лас-Вегас Рейдерс» Том Телеско был отправлен в отставку через два дня после увольнения из клуба главного тренера Антонио Пирса.

Телеско был нанят «Рейдерс» меньше года назад. По ходу сезона 2023 года он был уволен из «Лос-Анджелес Чарджерс» после 11 лет работы в клубе.

Ранее мажоритарный владелец «Рейдерс» Марк Дэвис заявлял, что право голоса при определении стратегических решений в клубе будет иметь с недавних пор миноритарный владелец Том Брэди.

После поражения в Супербоуле в сезоне 2002 года «Рейдерс» лишь дважды выходили в плей-офф и не выиграли там ни одного матча. За это время в клубе сменились 3 генменеджера и 7 главных тренеров.