Матч «ЛА Рэмс» — «Миннесота» перенесен в Аризону

Игра плей-офф НФЛ между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Миннесота Вайкингс» перенесена из Инглвуда (Калифорния) в Глендейл (Аризона) в интересах безопасности.

В предместьях Лос-Анджелеса бушуют пожары, из-за которых были уничтожены более 5 тысяч построек, а 130 тысяч жителей эвакуированы.

Завершающий раунд уайлд-кард матч пройдет на арене «Стейт Фарм», домашнем стадионе команды «Аризона Кардиналс».

Начало встречи не изменилось — 4:00 мск в ночь с понедельника на вторник.

«Миннесота» считается фаворитом встречи в 2.5 очка.