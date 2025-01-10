Матч «ЛА Рэмс» — «Миннесота» перенесен в Аризону
Игра плей-офф НФЛ между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Миннесота Вайкингс» перенесена из Инглвуда (Калифорния) в Глендейл (Аризона) в интересах безопасности.
В предместьях Лос-Анджелеса бушуют пожары, из-за которых были уничтожены более 5 тысяч построек, а 130 тысяч жителей эвакуированы.
Завершающий раунд уайлд-кард матч пройдет на арене «Стейт Фарм», домашнем стадионе команды «Аризона Кардиналс».
Начало встречи не изменилось — 4:00 мск в ночь с понедельника на вторник.
«Миннесота» считается фаворитом встречи в 2.5 очка.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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