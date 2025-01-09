Пит Кэрролл пройдет собеседование в «Чикаго» на должность главного тренера
Бывший главный тренер «Сиэтл Сихокс» Пит Кэрролл приглашен на собеседование в «Чикаго Беарс».
Кэрролл работал в «Сихокс» с 2010-го по 2023-й и покинул пост главного тренера по согласованию с владелицей клуба Джоди Аллен, оставшись в клубе в роли советника.
При этом 73-летний специалист заявлял, что готов продолжить тренерскую карьеру.
За 14 сезонов Кэрролл добился в «Сиэтле» результата 137–89–1, 10 раз выводил команду в плей-офф и дважды добирался до Супербоула, став чемпионом по итогам сезона–2013.
«Чикаго» отправил в отставку главного тренера Мэтта Иберфлуса 29 ноября.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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