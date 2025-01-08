Раннинбек «Детройта» Дэвид Монтгомери должен восстановиться к матчам дивизионного раунда плей-офф

Бегущий «Детройт Лайонс» Дэвид Монтгомери должен вернуться в строй через две недели и принять участие в матче дивизионного раунда плей-офф.

Об этом объявил главный тренер «Детройта» Дэн Кэмпбелл.

Монтгомери заработал растяжение боковых связок колена в матче 15-го тура регулярного сезона.

Игрок принял решение не ложиться на операцию и выбрал консервативный путь лечения, чтобы помочь команде в постсезонных матчах.

«Детройт» завоевал первый посев в конференции после победы над «Миннесотой» (31:9) и пропустит первый раунд плей-офф. Все игры на вылет команда будет играть на домашнем стадионе «Форд Филд».