Антонио Пирс отправлен в отставку с поста главного тренера «Лас-Вегаса»

Главный тренер «Лас-Вегас Рейдерс» Антонио Пирс был отправлен в отставку после того, как команда завершила регулярный сезон с результатом 4–13 и не попала в плей-офф.

Пирс стал исполняющим обязанности главного тренера «Рейдерс» по ходу прошлого сезона, после увольнения Джоша Макдэниелса. Его суммарный результат во главе команды: 9 побед, 17 поражений.

В сезоне–2024 «Рейдерс» выдали серию из 10 поражений. На драфте 2025 года команда будет выбирать шестой.

Ранее владелец «Лас-Вегаса» Марк Дэвис заявил, что Том Брэди на правах миноритарного владельца будет принимать серьезное участие в вопросах по персоналу.