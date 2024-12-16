«Миннесота» и «Питтсбург» оформили выход в плей-офф благодаря поражениям соперников

По итогам 15-го тура регулярного сезона НФЛ путевки в плей-офф оформили «Миннесота Вайкингс» и «Питтсбург Стилерс».

При этом ни одна из команд не одержала победу. «Питтсбург» уступил «Филадельфии» (13:27), а «Миннесота» свой матч проведет в ночь на вторник.

«Вайкингс» прошли в матчи на вылет благодаря поражению «Сиэтл Сихокс» от «Грин-Бэй Пэкерс» (13:30). «Стилерс» повторили их судьбу благодаря одновременным поражениям «Индианаполис Колтс» от «Денвер Бронкос» (13:31) и «Майами Долфинс» от «Хьюстон Тексанс» (12:20).

Для «Миннесоты» это второй выход в плей-офф за три года работы тренера Кевина О’Коннелла. В 2022 году «Вайкингс» выиграли свой дивизион с результатом 13–4.

«Питтсбург» выходит в плей-офф во второй раз подряд и в четвертый раз за 5 лет. За 18 лет работы тренера Майка Томлина «Стилерс» пропускали постсезонные матчи 6 раз.