На прошедших выборах президента США 487 голосов получил главный тренер футбольной команды университета Индианы Курт Сигнетти.

Система президентских выборов в США допускает добавление имени кандидата по своему выбору.

Сигнетти возглавил «Индиана Хужерс» в прошедшее межсезонье. В нынешнем сезоне команда идет без поражений, одержав 9 побед, из них 6 в конференции «Большая десятка».

Еще одна победа даст «Индиане» первый в истории университета сезон с двузначным числом побед.

В предыдущих трех сезонах суммарный результат «Хужерс» был 9–27.