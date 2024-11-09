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Главный тренер команды университета Индианы получил 487 голосов на выборах президента США

На прошедших выборах президента США 487 голосов получил главный тренер футбольной команды университета Индианы Курт Сигнетти.

Система президентских выборов в США допускает добавление имени кандидата по своему выбору.

Сигнетти возглавил «Индиана Хужерс» в прошедшее межсезонье. В нынешнем сезоне команда идет без поражений, одержав 9 побед, из них 6 в конференции «Большая десятка».

Еще одна победа даст «Индиане» первый в истории университета сезон с двузначным числом побед.

В предыдущих трех сезонах суммарный результат «Хужерс» был 9–27.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: Barstool Sports
logoНСАА
университет Индианы
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