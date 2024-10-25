Квотербек университета Северная Каролина Стейт завершил карьеру из-за сотрясений мозга

Квотербек «Северной Каролины Стейт» Грейсон Макколл объявил о завершении карьеры после того, как получил сотрясение мозга в игре с «Уэйк Форест» 5 октября.

Макколл в соцсетях написал, что принял такое решение после консультации с врачами и семьей.

Макколл получил серьезную травму головы в прошлом сезоне, когда выступал за команду университета Прибрежной Каролины.

В предыдущей команде Макколл провел 42 матча и набрал 10,005 пасовых ярдов с 88 тачдаунами. В это межсезонье он перевелся в университет Северной Каролины Стейт.

Макколл планирует начать тренерскую карьеру в будущем.