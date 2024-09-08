Прескотт подписал с «Далласом» контракт на $230 млн. Теперь это самый высокооплачиваемый квотербек НФЛ

Квотербек «Даллас Каубойс» Дак Прескотт согласовал с клубом условия 4-летнего контракта на $230 млн.

Со средней зарплатой в $60 млн в год Прескотт становится самым высокооплачиваемым квотербеком в истории НФЛ.

У Прескотта оставался последний год по 4-летнему контракту на $160 млн, подписанному в 2021 году.

Переговоры между клубом и квотербеком шли все межсезонье. Ранее «Даллас» продлил контракт ресивера Сиди Лэмба.

31-летний Прескотт в прошлом сезоне набрал 4516 пасовых ярдов с 36 тачдаунами. Он занял второе место в борьбе за титул MVP после Ламара Джексона из «Балтимор Рейвенс».

Будучи выбранным в 4-м раунде драфта 2016 года Прескотт за карьеру 5 раз выводил «Даллас» в плей-офф, но ни разу не преодолел с командой дивизионный раунд.

Регулярный сезон «Даллас» откроет сегодня матчем против «Кливленд Браунс». Начало матча в 23:25 мск.