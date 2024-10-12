Малик Нейберс не сыграет с «Цинциннати» из-за сотрясения мозга. «Джайентс» недовольны, что игрок посетил концерт рэпера Трэвиса Скотта

Ресивер-новичок «Нью-Йорк Джайентс» Малик Нейберс не примет участия в матче 6-го тура регулярного сезона против «Цинциннати Бенгалс».

Игрок остается в протоколе сотрясения мозга. Нейберс получил травму в матче 4-го тура против «Даллас Каубойс» и пропустил следующую игру против «Сиэтл Сихокс».

До травмы Нейберс был лучшим в НФЛ по числу приемов мяча (35) и вторым по ярдам на приеме (386).

9 октября в соцсетях завирусился видеоролик, на котором игроки «Джайентс» Малик Нейберс и Айзея Симмонс посещают концерт рэпера Трэвиса Скотта на стадионе «Метлайф».

Поведение игрока вызвало недовольство болельщиков и представителей клуба. Главный тренер команды Брайан Дэболл подтвердил, что считает проблемой посещение концерта травмированным игроком, но при этом «оставит все за закрытыми дверьми».

Матч «Джайентс» — «Бенгалс» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 3:20 мск.