Защитник «Баффало» Вон Миллер дисквалифицирован на 4 матча

Внешний лайнбекер «Баффало Биллс» Вон Миллер отстранен на 4 игры за нарушение правил поведения.

Миллер сможет подать заявление на восстановление в правах 28 октября после матча «Биллс» с «Сиэтл Сихокс» в 8-м туре.

30 ноября прошлого года Вон Миллер сдался полиции после того, как его обвинили в нанесении физического вреда беременной женщине, матери двух других детей футболиста.

Уголовных обвинений выдвинуто не было.

В этом сезоне Вон Миллер сыграл во всех 4 матчах и оформил 3 сэка.

В воскресенье «Баффало» (3–1) сыграет с «Хьюстон Тексанс».