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Защитник «Баффало» Вон Миллер дисквалифицирован на 4 матча

Внешний лайнбекер «Баффало Биллс» Вон Миллер отстранен на 4 игры за нарушение правил поведения.

Миллер сможет подать заявление на восстановление в правах 28 октября после матча «Биллс» с «Сиэтл Сихокс» в 8-м туре.

30 ноября прошлого года Вон Миллер сдался полиции после того, как его обвинили в нанесении физического вреда беременной женщине, матери двух других детей футболиста.

Уголовных обвинений выдвинуто не было.

В этом сезоне Вон Миллер сыграл во всех 4 матчах и оформил 3 сэка.

В воскресенье «Баффало» (3–1) сыграет с «Хьюстон Тексанс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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дисквалификации
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