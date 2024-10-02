Защитник «Баффало» Вон Миллер дисквалифицирован на 4 матча
Внешний лайнбекер «Баффало Биллс» Вон Миллер отстранен на 4 игры за нарушение правил поведения.
Миллер сможет подать заявление на восстановление в правах 28 октября после матча «Биллс» с «Сиэтл Сихокс» в 8-м туре.
30 ноября прошлого года Вон Миллер сдался полиции после того, как его обвинили в нанесении физического вреда беременной женщине, матери двух других детей футболиста.
Уголовных обвинений выдвинуто не было.
В этом сезоне Вон Миллер сыграл во всех 4 матчах и оформил 3 сэка.
В воскресенье «Баффало» (3–1) сыграет с «Хьюстон Тексанс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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