Бретту Фарву диагностировали болезнь Паркинсона

Бывший квотербек НФЛ, член Зала славы Бретт Фарв признался, что в январе врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона.

Об этом Фарв заявил во время слушаний дела о финансовых махинациях в штате Миссисипи.

«Все врачи говорили одно и то же: если болезни нет в семейной истории, а у меня ее нет с обеих сторон, то прежде всего надо рассматривать черепно-мозговые травмы. Ну так, черт побери, я большой мастер по черепно-мозговым травмам», — рассказал Фарв в интервью TMZ на следующий день после признания.

54-летний Фарв выступал в НФЛ с 1991 по 2010 годы. В составе «Грин-Бэй Пэкерс» в середине девяностых он три года подряд признавался самым ценным игроком регулярного сезона, а также выиграл Супербоул по итогам сезона–1996.

Фарву до сих пор принадлежит рекорд НФЛ по числу матчей в стартовом составе подряд — 297 (321, если считать с матчами плей-офф).