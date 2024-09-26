Раннинбек «Вашингтона» Остин Эклер пропустит матч с «Аризоной» из-за сотрясения мозга

Бегущий «Вашингтон Коммандерс» Остин Эклер не сыграет в матче 4-го тура НФЛ против «Аризона Кардиналс».

В прошедшем матче против «Цинциннати Бенгалс» Эклер заработал сотрясение мозга и частичный разрыв уха.

В этом сезоне Эклер набрал 204 суммарных ярда за 22 касания мяча и занес выносной тачдаун. Также он набирает в среднем по 36.3 ярда за возврат начального удара.

Без Эклера «Коммандерс» сделают ставку на раннинбеков Брайана Робинсона и Джереми Макниколса.