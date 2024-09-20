Ресивер «Бенгалс» Ти Хиггинс вернулся к тренировкам после травмы

Принимающий «Цинциннати Бенгалс» Ти Хиггинс в четверг тренировался в ограниченном режиме впервые после полученной в начале сентября травмы задней поверхности бедра.

Хиггинс пропустил оба матча на старте сезона. В обоих случаях «Бенгалс» потерпели поражение.

В первой игре сезона против «Нью-Ингленд Пэтриотс» нападение «Бенгалс» набрало всего 154 пасовых ярда.

Ранее ресивер Джамарр Чейз высказывал недовольство отсутствием долгосрочного контракта с клубом.

Ти Хиггинс нынешний сезон проводит на франчайз-теге, а по его окончании станет свободным агентом.

За 4 сезона в «Цинциннати» Хиггинс набрал 3,684 ярда и 24 тачдауна на приеме.

Ближайший матч «Бенгалс» проведут против «Вашингтон Коммандерс». Игра пройдет в ночь с понедельника на вторник и начнется в 3:15 мск.