Патрик Сертен стал самым высокооплачиваемым ди-беком НФЛ. «Денвер» подписал с защитником контракт на $96 млн

Корнербек «Денвер Бронкос» Патрик Сертен продлил контракт с клубом на 4 года. Игрок сможет заработать $96 млн. Гарантированная сумма — $77.5 млн.

Сертен был выбран «Бронкос» под девятым номером на драфте 2021 года. В это межсезонье клуб активировал опцию пятого года по контракту новичка.

По средней зарплате в год ($24 млн) Сертен обошел сейфти «Тампа-Бэй Бакканирс» Антуана Уинфилда ($21.025 млн) и корнербека «Грин-Бэй Пэкерс» Джаира Александра ($21 млн), став самым высокооплачиваемым ди-беком в истории лиги.

Ранее в это межсезонье «Бронкос» продлили контракт с гардом Куинном Майнерцом на 4 года и $80 млн.

Последние два года Сертен попадал в Матч звезд. В 2022 году он был включен в символическую сборную сезона.