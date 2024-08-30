  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Ресивер «Цинциннати» Джамарр Чейз хочет зарабатывать на один цент больше своего бывшего однокурсника Джастина Джефферсона

Инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт сообщил подробности о ходе переговоров по новому контракту между «Цинциннати Бенгалс» и ресивером Джамарром Чейзом.

По сведениям Рапопорта, Чейз хочет стать самым высокооплачиваемым ресивером НФЛ, перебив контракт коллеги из «Миннесота Вайкингс» Джастина Джефферсона на один цент.

Чейз и Джефферсон на протяжении нескольких лет вместе выступали за команду университета Луизиана Стейт.

Джефферсон в это межсезонье подписал 4-летний контракт на $140 млн.

За три года в НФЛ Чейз набрал 3,717 ярдов и 29 тачдаунов на приеме. В каждый из сезонов он попадал в Матч звезд.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
logoНФЛ
logoЦинциннати
контракты
logoДжамарр Чейз
Рекомендуем
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сиди Лэмб согласовал с «Далласом» контракт на $136 млн. Из ресиверов больше зарабатывает только Джефферсон
227 августа, 14:22
«Цинциннати» продлил контракт с кикером Эваном Макфирсоном на 3 года
17 августа, 11:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брэндон Айюк подписал с «Сан-Франциско» контракт на $120 млн. Ранее «Фотинайнерс» готовы были обменять ресивера в «Питтсбург»
3сегодня, 05:53
Сиди Лэмб согласовал с «Далласом» контракт на $136 млн. Из ресиверов больше зарабатывает только Джефферсон
227 августа, 14:22
НФЛ. Третья предсезонная неделя. «Вашингтон» обыграл «Нью-Ингленд» и другие результаты
26 августа, 06:12
«Филадельфия» обменяла ресивера Джахана Дотсона из «Вашингтона»
22 августа, 16:49
НФЛ. Вторая предсезонная неделя. «Денвер» обыграл «Грин-Бэй», «Сан-Франциско» победил «Нью-Орлеан» и другие результаты
419 августа, 06:16
«Атланта» подписала контракт с Джастином Симмонсом
16 августа, 09:42
Николас Кейдж сыграет Джона Мэддена в фильме про создание серии игр Madden NFL
116 августа, 08:30Фото
НФЛ. Первая предсезонная неделя. «Джайентс» обыграли «Детройт», «Балтимор» примет «Филадельфию» и другие матчи
49 августа, 08:00
«Пэтриотс» вышли из переговоров по обмену Брэндона Айюка из «Сан-Франциско»
7 августа, 07:00
Доход НФЛ в прошлом году составил $13 млрд. Каждая команда заработала более $400 млн
19 июля, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Кливленд» изменил условия контракта Дешона Уотсона. Теперь у клуба $62 млн свободных денег
сегодня, 12:48
Защитник «Филадельфии» Джеймс Брэдберри выбыл на 6-8 недель из-за травмы
сегодня, 10:27
Два футболиста «Колтс» будут выступать в регулярном сезоне с защитными накладками на шлем
сегодня, 08:21
Джакоби Бриссетт назначен стартовым квотербеком «Пэтриотс» на сезон
вчера, 14:15
Раннинбек «Кливленда» Ник Чабб пропустит минимум первые 4 матча регулярного сезона
27 августа, 18:54
«Теннесси» обменял квотербека Малика Уиллиса в «Грин-Бэй»
27 августа, 17:47
«Денвер» расстанется с ресивером Тимом Патриком
27 августа, 16:40
Джуджу Смит-Шустер вернулся в «Чифс». В 2022 году ресивер выиграл с командой Супербоул
127 августа, 15:35
Бо Никс назначен стартовым квотербеком «Денвера» на регулярный сезон
22 августа, 18:54
«Атланта» подписала с Эй Джеем Терреллом 4-летний контракт на $81 млн
22 августа, 17:51