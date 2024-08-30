Ресивер «Цинциннати» Джамарр Чейз хочет зарабатывать на один цент больше своего бывшего однокурсника Джастина Джефферсона
Инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт сообщил подробности о ходе переговоров по новому контракту между «Цинциннати Бенгалс» и ресивером Джамарром Чейзом.
По сведениям Рапопорта, Чейз хочет стать самым высокооплачиваемым ресивером НФЛ, перебив контракт коллеги из «Миннесота Вайкингс» Джастина Джефферсона на один цент.
Чейз и Джефферсон на протяжении нескольких лет вместе выступали за команду университета Луизиана Стейт.
Джефферсон в это межсезонье подписал 4-летний контракт на $140 млн.
За три года в НФЛ Чейз набрал 3,717 ярдов и 29 тачдаунов на приеме. В каждый из сезонов он попадал в Матч звезд.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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