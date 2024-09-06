Расселл Уилсон тренировался в ограниченном режиме из-за перенапряжения икроножной мышцы

Стартовый квотербек «Питтсбург Стилерс» Расселл Уилсон не смог провести тренировку в полноценном режиме из-за перенапряжения икроножной мышцы.

У квотербека была аналогичная проблема на старте тренировочных сборов. Тогда Уилсон пропустил несколько тренировок и первый матч предсезонки.

В случае, если Уилсон не сможет выйти на поле в первом матче регулярки, его место займет дублер Джастин Филдс.

Уилсон перешел в «Питтсбург» в это межсезонье как свободный агент.

«Питтсбург» начнет сезон выездным матчем с командой «Атланта Фэлконс». Игра пройдет в воскресенье. Начало матча в 20:00 мск.