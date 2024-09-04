Трент Уильямс прекрастил забастовку и изменил условия контракта с «Сан-Франциско»
«Сан-Франциско Фотинайнерс» и тэкл нападения Трент Уильямс переработали условия его 3-летнего соглашения с клубом на $82.66 млн.
Теперь $48 млн из этой суммы полностью гарантированы, а подъемные составили $25.69 млн.
Уильямс пропустил всю предсезонку из-за желания улучшить условия действующего контракта. «Сан-Франциско» мог отчислить 36-летнего игрока по окончании сезона–2024 без серьезных финансовых последствий.
«В этой лиге все быстро меняется. В моем возрасте и статусе хочется больше подстраховаться в финансовом плане, вот и все», — заявил Уильямс.
Сразу после подписания нового варианта контракта тэкл вернулся к тренировкам с командой.
В последние 3 сезона Уильямс попадал в первую символическую сборную.
«Сан-Франциско» откроет регулярный сезон матчем против «Нью-Йорк Джетс» в ночь с понедельник на вторник. Начало матча в 3:20 мск.
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