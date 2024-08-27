«Денвер» расстанется с ресивером Тимом Патриком

Ресивер «Денвер Бронкос» Тим Патрик будет либо обменян, либо отчислен до конца сегодняшнего дня.

Ресивер не был выбран на драфте НФЛ в 2017 году и присоединился к «Бронкос» после прохождения тренировочного лагеря в «Сан-Франциско Фотинайнерс».

В сезонах 2020 и 2021 годов Патрик стал третьим ресивером в команде и набирал более 700 ярдов на приеме за сезон.

Последующие два сезона игрок пропустил сначала из-за травмы крестообразных связок колена, а затем из-за травмы ахилла.