Главный тренер «Пэкерс» выразил уверенность в кикере, который провел только две тренировки в составе команды

Возглавляющий «Грин-Бэй Пэкерс» тренер Мэтт Лафлер поддержал кикера Брейдена Нарвисона, подписанного клубом на прошлой неделе.

«Я увидел достаточно, чтобы обрести уверенность в нем. Если вы спрашиваете, уверен ли я в нем, то вот мой ответ: абсолютно», — сказал Лафлер.

Нарвисон — незадрафтованный агент из университета Северной Каролины Стейт. На тренировочных сборах «Теннесси Тайтенс» он проиграл борьбу за место в составе Нику Фолку, после чего был отчислен.

Кикером «Пэкерс» в прошлом сезоне был новичок Андерс Карлсон, он реализовал 27 из 33 попыток филд-гола и 34 из 39 экстра-пойнтов. Карлсон был отчислен на прошлой неделе.