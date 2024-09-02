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Главный тренер «Пэкерс» выразил уверенность в кикере, который провел только две тренировки в составе команды

Возглавляющий «Грин-Бэй Пэкерс» тренер Мэтт Лафлер поддержал кикера Брейдена Нарвисона, подписанного клубом на прошлой неделе.

«Я увидел достаточно, чтобы обрести уверенность в нем. Если вы спрашиваете, уверен ли я в нем, то вот мой ответ: абсолютно», — сказал Лафлер.

Нарвисон — незадрафтованный агент из университета Северной Каролины Стейт. На тренировочных сборах «Теннесси Тайтенс» он проиграл борьбу за место в составе Нику Фолку, после чего был отчислен.

Кикером «Пэкерс» в прошлом сезоне был новичок Андерс Карлсон, он реализовал 27 из 33 попыток филд-гола и 34 из 39 экстра-пойнтов. Карлсон был отчислен на прошлой неделе.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoНФЛ
logoГрин-Бэй
Мэтт Лафлер
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