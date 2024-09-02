Главный тренер «Пэкерс» выразил уверенность в кикере, который провел только две тренировки в составе команды
Возглавляющий «Грин-Бэй Пэкерс» тренер Мэтт Лафлер поддержал кикера Брейдена Нарвисона, подписанного клубом на прошлой неделе.
«Я увидел достаточно, чтобы обрести уверенность в нем. Если вы спрашиваете, уверен ли я в нем, то вот мой ответ: абсолютно», — сказал Лафлер.
Нарвисон — незадрафтованный агент из университета Северной Каролины Стейт. На тренировочных сборах «Теннесси Тайтенс» он проиграл борьбу за место в составе Нику Фолку, после чего был отчислен.
Кикером «Пэкерс» в прошлом сезоне был новичок Андерс Карлсон, он реализовал 27 из 33 попыток филд-гола и 34 из 39 экстра-пойнтов. Карлсон был отчислен на прошлой неделе.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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