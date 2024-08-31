  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Адори Джексон вернулся в «Джайентс» и подписал годичный контракт

Корнербек Адори Джексон подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Джайентс».

Предыдущие три сезона Джексон выступал за «Джайентс», однако после истечения контракта оставался свободным агентом все межсезонье.

28-летний защитник был выбран в первом раунде драфта НФЛ 2017 года клубом «Теннесси Тайтенс».

В прошлом сезоне Джексон совершил 63 захвата, сбил 8 передач и сделал 1 перехват, возвращенный в зачетную зону соперника.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoНью-Йорк Джайентс
Адори Джексон
Рекомендуем
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэниел Джонс бросил два перехвата в первом матче после травмы крестообразных связок колена
18 августа, 06:05
«Джайентс» и «Детройт» оштрафованы на $200 тысяч за драки футболистов на совместных тренировках
8 августа, 16:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Махоумс о Тейлор Свифт: «Она начала рисовать комбинации. Надо будет использовать одну из них»
19сегодня, 16:25
Брэндон Айюк подписал с «Сан-Франциско» контракт на $120 млн. Ранее «Фотинайнерс» готовы были обменять ресивера в «Питтсбург»
3вчера, 05:53
Сиди Лэмб согласовал с «Далласом» контракт на $136 млн. Из ресиверов больше зарабатывает только Джефферсон
227 августа, 14:22
НФЛ. Третья предсезонная неделя. «Вашингтон» обыграл «Нью-Ингленд» и другие результаты
26 августа, 06:12
«Филадельфия» обменяла ресивера Джахана Дотсона из «Вашингтона»
22 августа, 16:49
НФЛ. Вторая предсезонная неделя. «Денвер» обыграл «Грин-Бэй», «Сан-Франциско» победил «Нью-Орлеан» и другие результаты
419 августа, 06:16
«Атланта» подписала контракт с Джастином Симмонсом
16 августа, 09:42
Николас Кейдж сыграет Джона Мэддена в фильме про создание серии игр Madden NFL
116 августа, 08:30Фото
НФЛ. Первая предсезонная неделя. «Джайентс» обыграли «Детройт», «Балтимор» примет «Филадельфию» и другие матчи
49 августа, 08:00
«Пэтриотс» вышли из переговоров по обмену Брэндона Айюка из «Сан-Франциско»
7 августа, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Майами» продлил контракт с главным тренером Майком Макдэниелом до конца сезона 2028 года
сегодня, 16:01
Ресивер «Чифс» Маркиз Браун не сыграет в матче первого тура из-за травмы плеча
сегодня, 14:26
Ресивер «Чифс» Раши Райс не будет отстранен по ходу сезона–2024 из-за участия в автомобильной аварии
вчера, 18:50
Ресивер «Цинциннати» Джамарр Чейз хочет зарабатывать на один цент больше своего бывшего однокурсника Джастина Джефферсона
вчера, 16:48
«Кливленд» изменил условия контракта Дешона Уотсона. Теперь у клуба $62 млн свободных денег
вчера, 12:48
Защитник «Филадельфии» Джеймс Брэдберри выбыл на 6-8 недель из-за травмы
1вчера, 10:27
Два футболиста «Колтс» будут выступать в регулярном сезоне с защитными накладками на шлем
вчера, 08:21
Джакоби Бриссетт назначен стартовым квотербеком «Пэтриотс» на сезон
29 августа, 14:15
Раннинбек «Кливленда» Ник Чабб пропустит минимум первые 4 матча регулярного сезона
27 августа, 18:54
«Теннесси» обменял квотербека Малика Уиллиса в «Грин-Бэй»
27 августа, 17:47