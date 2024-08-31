Адори Джексон вернулся в «Джайентс» и подписал годичный контракт

Корнербек Адори Джексон подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Джайентс».

Предыдущие три сезона Джексон выступал за «Джайентс», однако после истечения контракта оставался свободным агентом все межсезонье.

28-летний защитник был выбран в первом раунде драфта НФЛ 2017 года клубом «Теннесси Тайтенс».

В прошлом сезоне Джексон совершил 63 захвата, сбил 8 передач и сделал 1 перехват, возвращенный в зачетную зону соперника.