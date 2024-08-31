Адори Джексон вернулся в «Джайентс» и подписал годичный контракт
Корнербек Адори Джексон подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Джайентс».
Предыдущие три сезона Джексон выступал за «Джайентс», однако после истечения контракта оставался свободным агентом все межсезонье.
28-летний защитник был выбран в первом раунде драфта НФЛ 2017 года клубом «Теннесси Тайтенс».
В прошлом сезоне Джексон совершил 63 захвата, сбил 8 передач и сделал 1 перехват, возвращенный в зачетную зону соперника.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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