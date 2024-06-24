Губернатор Канзаса подписала законопроект о строительстве стадиона. Это может помочь штату перевезти «Чифс» из Миссури

Теги НФЛ MLB Канзас-Сити Канзас-Сити стадионы Американский футбол

Губернатор штата Канзас Лора Келли подписала законопроект, ранее одобренный сенатом штата. Он касается финансирования строительства стадионов и тренировочных баз.

Располагающиеся в Канзас-Сити, штат Миссури, клуб НФЛ «Чифс» и клуб МЛБ «Ройялс» намерены обновить домашние стадионы в ближайшие годы. Однако налогоплательщики штата Миссури недавно проголосовали против выделения финансовых средств в этом отношении.

Законопроект штата Канзас подразумевает, что власти оплатят 70% строительства, а клубы — 30%.

Нынешний срок контракта «Чифс» со стадионом «Арроухед» истекает в 2031 году. После этого клуб может переехать в соседний штат.

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