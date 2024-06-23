В 2027 году «Джегуарс» могут провести сразу три матча в Лондоне

На следующей неделе в городском совете Джексонвилла пройдет голосование по финансированию обновления домашнего стадиона команды «Джегуарс».

В случае положительного голосования «Джегуарс» сыграют 3 матча в Лондоне в сезоне–2027, а также будут иметь возможность провести по 3 матча в столице Великобритании в двух предшествующих сезонах.

Причем речь идет исключительно о домашних матчах. Теоретически «Джегуарс» могут стать гостевой командой вдобавок к указанным 3 матчам.

В 2027 году, когда начнется активная фаза обновления стадиона в Джексонвилле, «Джегуарс» будут проводить домашние матчи в Орландо или Гейнсвилле, не считая лондонских игр.

C 2013 года «Джегуарс» провели 11 матчей в Лондоне.