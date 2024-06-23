Джулиан Эдельман раскритиковал Аарона Роджерса за пропуск обязательных сборов «Джетс»

Теги НФЛ Нью-Йорк Джетс Аарон Роджерс Джулиан Эдельман Американский футбол

Бывший ресивер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джулиан Эдельман высказался на тему пропуска квотербеком Аароном Роджерсом трехдневных обязательных сборов «Нью-Йорк Джетс».

«Какой бы ни была причина, это плохо выглядит для лидера команды. Я играл с Томом Брэди то ли на его 25-й, то ли на 23-й год в лиге. Тогда он периодически пропускал добровольные тренировки, но он никогда не пропускал обязательные сборы.

Я большой поклонник Аарона Роджерса, но если бы я был в раздевалке «Джетс»... Учитывая, что он сыграл всего 4 снэпа в прошлом году, у них два новых ресивера, куча новых линейных, а по коллективному соглашению тренировок и так немного — гарантирую вам, ребята в этой раздевалке задаются вопросом, где же он», — сказал Эдельман.

Аарон Роджерс был обменян в «Нью-Йорк Джетс» из «Грин-Бэй Пэкерс» в прошлое межсезонье, но из-за травмы ахилла пропустил весь сезон.

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