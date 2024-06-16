Тревор Лоуренс продлил контракт с «Джегуарс» на 5 лет и $275 млн

Теги НФЛ Джексонвилл контракты Тревор Лоуренс Американский футбол

Квотербек «Джексонвилл Джегуарс» Тревор Лоуренс стал самым высокооплачиваемым футболистом НФЛ после Джо Бурроу.

Лоуренс подписал пятилетний контракт с клубом на $275 млн. Из них $200 млн — гарантированная сумма, а $142 гарантированы при подписании.

В год Лоуренс будет зарабатывать $55 млн.

Лоуренс был выбран под первым номером на драфте–2021 из университета Клемсона.

В дебютном сезоне при тренере Урбане Майере новичок стал лидером лиги по перехватам (17).

На второй год Лоуренс помог команде выиграть дивизион и попал в Матч звезд.

В минувшем сезоне квотербек «Джегуарс» набрал 4,016 пасовых ярдов и бросил 21 тачдаун при 14 перехватах.

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