Тревор Лоуренс продлил контракт с «Джегуарс» на 5 лет и $275 млн
Квотербек «Джексонвилл Джегуарс» Тревор Лоуренс стал самым высокооплачиваемым футболистом НФЛ после Джо Бурроу.
Лоуренс подписал пятилетний контракт с клубом на $275 млн. Из них $200 млн — гарантированная сумма, а $142 гарантированы при подписании.
В год Лоуренс будет зарабатывать $55 млн.
Лоуренс был выбран под первым номером на драфте–2021 из университета Клемсона.
В дебютном сезоне при тренере Урбане Майере новичок стал лидером лиги по перехватам (17).
На второй год Лоуренс помог команде выиграть дивизион и попал в Матч звезд.
В минувшем сезоне квотербек «Джегуарс» набрал 4,016 пасовых ярдов и бросил 21 тачдаун при 14 перехватах.