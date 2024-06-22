Чемпионат России. 3-й тур. «Моторы» уступили «Рэйдерс 52», «Кэпитал Шаркс» примут московский «Спартак» и другие матчи
Чемпионат России по американскому футболу
Сезон–2024
3-й тур
22 июня
Южный Урал (Челябинск) — Апачи (Нижний Новгород) — 23:14 (6:6, 0:0, 9:0, 8:8)
Моторы (Казань) — Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) — 14:20 (0:0, 6:14, 0:0, 8:6)
23 июня
11:00. Грифоны (Санкт-Петербург) — Патриоты (Москва)
13:00. Спартак (Брянск) — Спартанцы (Москва)
14:00. Кэпитал Шаркс (Москва) — Спартак (Москва)
15:00. Северный Легион (Санкт-Петербург) — Драконы (Москва)
Положение команд
Дивизион «Запад»:
- «Спартанцы» 2–0 (+77)
- «Спартак» Б 2–0 (+47)
- «Северный Легион» 1–1 (–17)
- «Драконы» 1–1 (–27)
- «Патриоты» 0–2 (–26)
- «Грифоны» 0–2 (–44)
Дивизион «Восток»:
- «Спартак» М 2–0 (+98)
- «Кэпитал Шаркс» 2–0 (+78)
- «Рэйдерс 52» 2–1 (–25)
- «Моторы» 1–2 (–24)
- «Южный Урал» 1–2 (–57)
- «Апачи» 0–3 (–70)
Две лучших команды из каждого дивизиона выйдут в полуфиналы чемпионата. Команды, занявшие третьи и четвертые места, выйдут в мини-турнир Кубок регионов.