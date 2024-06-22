Чемпионат России. 3-й тур. «Моторы» уступили «Рэйдерс 52», «Кэпитал Шаркс» примут московский «Спартак» и другие матчи

Чемпионат России по американскому футболу

Сезон–2024

3-й тур

22 июня

Южный Урал (Челябинск) — Апачи (Нижний Новгород) — 23:14 (6:6, 0:0, 9:0, 8:8)



Моторы (Казань) — Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) — 14:20 (0:0, 6:14, 0:0, 8:6)



23 июня

11:00. Грифоны (Санкт-Петербург) — Патриоты (Москва)

13:00. Спартак (Брянск) — Спартанцы (Москва)

14:00. Кэпитал Шаркс (Москва) — Спартак (Москва)

15:00. Северный Легион (Санкт-Петербург) — Драконы (Москва)



Положение команд

Дивизион «Запад»:

«Спартанцы» 2–0 (+77) «Спартак» Б 2–0 (+47) «Северный Легион» 1–1 (–17) «Драконы» 1–1 (–27) «Патриоты» 0–2 (–26) «Грифоны» 0–2 (–44)

Дивизион «Восток»:

«Спартак» М 2–0 (+98) «Кэпитал Шаркс» 2–0 (+78) «Рэйдерс 52» 2–1 (–25) «Моторы» 1–2 (–24) «Южный Урал» 1–2 (–57) «Апачи» 0–3 (–70)





Две лучших команды из каждого дивизиона выйдут в полуфиналы чемпионата. Команды, занявшие третьи и четвертые места, выйдут в мини-турнир Кубок регионов.