Рамондре Стивенсон продлил контракт с «Пэтриотс» на 4 года и $36 млн

Раннинбек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Рамондре Стивенсон подписал с клубом 4-летний контракт.

По новому соглашению Стивенсон может заработать $36 млн (гарантированная сумма — $17 млн).

У бегущего оставался последний год по контракту новичка.

Средний заработк в $9 млн за сезон ставит Стивенсона на седьмую строчку в списке самых высоокоплачиваемых бегущих в НФЛ между Джо Миксоном ($9.9 млн) и Дерриком Хенри ($8 млн).

В 2022 году Стивенсон набрал 1,040 ярдов на выносе и 421 ярд на приеме. В прошлом году из-за травм бегущий сыграл лишь в 12 матчах.